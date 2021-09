L'écran Ultrafine OLED Pro de LG en vente en France

Quelques semaines après son lancement aux États-Unis, l'écran UltraFine OLED de LG est désormais en vente en France et c'est chez Amazon qu'il fait ses premiers pas. Le tarif est sans surprise très salé, à 3 599,99 € (3 999 dollars aux États-Unis). Le revendeur ne semble pas trop savoir quand il aura du stock et affiche une disponibilité sous un à deux mois.Contrairement aux écrans UltraFine qui avaient été développés en partenariat avec Apple, celui-ci est de l'initiative seule de LG et on ne retrouve pas la densité de pixels à laquelle les utilisateurs de Macs ont l'habitude : il s'agit d'une dalle 4K d'une diagonale de 31,5" (Apple monte à 6K sur 32" sur son Pro Display XDR). Le 32EP950 délivre du HDR10, respecte 99% de l'espace DCI-P3, affiche un contraste de 1,000,000:1 et dispose d'une connectique (USB-C, HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 3x USB-A, prise jack) avec 90 W pour la recharge d'un MacBook via le câble USB-C. Sa luminosité plafonne en revanche à 250 nits.Largement démocratisés sur les smartphones et les téléviseurs haut de gamme de grande taille, les écrans OLED sont pratiquement absents de tous les marchés avec des tailles d'écran intermédiaires : l'écran UltraFine OLED de LG est à notre connaissance le tout premier moniteur OLED à être commercialisé en France. Cette bizarrerie due à des contraintes industrielles va petit à petit prendre fin, alors que les fabricants veulent bénéficier de la technologie OLED et de ses noirs parfaits sur tablette (chez Apple, l'iPad Air 5 serait le premier à en profiter ). On peut donc s'attendre à une baisse progressive des prix pour le grand public dans les prochaines années.Pour ce qui est des écrans d'Apple, le Pro Display XDR a adopté la technologie Mini-LED et il y a peu de chances qu'il bascule sur l'OLED à court terme. Au contraire, Apple voudrait même généraliser les dalles Mini-LED à l'ensemble de sa gamme d'ordinateurs — le MacBook Pro serait le premier à en profiter dès la fin de l'année. Si le rétroéclairage par zones des dalles Mini-LED est moins précis que l'allumage individuel des pixels OLED, il s'agit toujours d'une dalle LCD avec un avantage majeur : cette technologie n'est pas touchée par le phénomène de rémanence lorsqu'un utilisateur reste de nombreuses heures avec un affichage fixe, ce qui est courant pour un ordinateur utilisé dans un cadre professionnel.