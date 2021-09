Peu de stocks au lancement pour l'Apple Watch Series 7

Malgré les difficultés de production rencontrées à l'assemblage de l'Apple Watch Series 7, Apple présenterait bien sa nouvelle gamme de montres en même temps que l'iPhone 13, lors de son événement de rentrée dont l'annonce est sans doute imminente. Selon Mark Gurman, dans sa newsletter Power On , Apple aurait finalement choisi de ne pas bousculer ses plans pour l'annonce des nouveautés de cette année. En revanche, il faudrait s'attendre à des stocks très faibles au lancement et à une commercialisation décalée pour certains modèles.

Apple Watch Series 6 / Series 7 — Montage par 9To5Mac

Le journaliste de Bloomberg précise que les problèmes rencontrés par les sous-traitants d'Apple concerneraient l'écran, sans qu'on n'en sache plus sur le sujet. Apple doit en tout cas intégrer de nouvelles dalles plus grandes , avec des marges réduites et avec une nouvelle technique de laminage de l'écran pour rapprocher encore un peu plus les pixels du verre. L'Apple Watch Series 7 serait déclinée en deux tailles de 41 et 45 mm, contre 40 et 44 mm sur la gamme actuelle. L'évolution du design, avec un châssis au bords plats, serait la grande nouveauté de cette année en l'absence probable de nouvelles fonctionnalités liées à la santé.