iPhone 13 : pas de satellites Apple pour le moment

La semaine dernière, Mark Gurman confirmait timidement les indiscrétions de Ming-Chi Kuo selon lesquelles l'iPhone 13 serait capable de communiquer par satellite . Si les nouveaux smartphones d'Apple seraient bien équipés du matériel nécessaire grâce à un modem de Qualcomm conçu sur mesure, la partie logicielle pourrait ne pas être prête avant 2022. Et surtout, la nouvelle fonctionnalité serait uniquement réservée aux urgences.Dans la nouvelle édition de sa newsletter Power On , le journaliste de Bloomberg persiste et signe : le nouveau modem ne transformera pas réellement l'iPhone 13 en téléphone satellitaire. Il sera possible d'envoyer des messages aux services d'urgence et aux contacts d'urgence, mais les appels ne seraient pas au programme pour le moment.

Concept d'iPhone 13 par Renders By Ian

Mark Gurman explique que le matériel intégré à l'iPhone 13 ne serait tout simplement pas capable de prendre cette fonctionnalité en charge. Il se pose également la question du coût des satellites et de l'éventuelle révolte des opérateurs téléphoniques partenaires d'Apple si l'iPhone commençait à avoir des envies d'indépendance. À ce sujet, l'hypothèse de voir Apple lancer ses propres satellites pour offrir une connexion permanente à l'iPhone serait dans les esprits à Cupertino. Seulement, ce ne serait pas pour le futur proche : si cette piste se concrétise, Mark Gurman avertit que cela ne sera pas avant plusieurs années.