Des coques officielles pour l'iPhone 13 en vadrouille

Voilà un nouveau signe que la commercialisation de l'iPhone 13 est toute proche : une vidéo nous montrant des centaines de coques en silicone officielles destinées à l'iPhone 13 Pro Max s'est retrouvée sur le web. D'abord publiée par @PinkDon1 puis supprimée sans explication, elle a depuis été reprise par plusieurs autres comptes. L'impressionnante quantité de coques laisse peu de doutes sur la provenance du stock : on est soit chez le sous-traitant d'Apple, soit dans un centre de distribution. L'hypothèse de la contrefaçon semble en tout cas peu envisageable.Un premier élément d'emballage de l'iPhone 13 avait déjà fuité il y a deux semaines, et ces nouvelles images confirment encore un peu plus la dénomination de la prochaine gamme. L'hypothèse d'un modèle « 12s » s'éloigne et Apple n'aurait donc pas accordé trop d'importance à la question de la triskaïdékaphobie, la phobie du nombre treize qui pourrait lui coûter quelques ventes . La présentation des nouveaux modèles est imminente : si la conférence se tient bien d'ici la mi-septembre, sa date devrait être annoncée dans le courant de la semaine.