Apple enregistre un nouveau chargeur MagSafe

Un nouveau chargeur MagSafe vient de passer le processus d'homologation de la FCC américaine. Numéroté A2548 au lieu de A2140 pour le modèle actuel, il a été soumis aux tests de la FCC le 13 août et peut désormais être commercialisé par Apple. Les tests publiés ne nous permettent pas de déterminer ce qui a changé avec cette nouvelle référence. On peut voir qu'Apple a testé l'engin avec un boîtier d'AirPods, ce qui laisse espérer l'intégration d'aimants au boîtier des AirPods 3 , et on peut aussi voir qu'Apple a également testé ce chargeur avec quatre nouveaux modèles de téléphones, les quatre déclinaisons d'iPhone 12 étant désormais considérées comme, ou téléphone antérieur.Il y a eu des bruits de couloir au sujet de la technologie MagSafe cet été, avec la possibilité intégration d'une bobine plus large et d'aimants plus puissants sur l'iPhone 13. La présentation de l'iPhone 13 et les AirPods 3 est attendue ce mois-ci et ce nouveau chargeur ne restera donc pas secret bien longtemps.