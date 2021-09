Vers une hausse du prix des composants en 2022

Les fabricants continuent d'être frappés par la pénurie de composants découlant de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une hausse de la consommation de produits électroniques alors que la capacité de production était affectée. S'il a d'abord été principalement question de difficultés d'approvisionnement, avec des stocks faibles et des attentes plus longues que d'habitude — Tim Cook a prévenu au printemps que le Mac et l'iPad seraient touchés en 2021 — le prix va bientôt devenir le vif du sujet.Après l'annonce de hausses de prix à venir chez TSMC , qui fabrique notamment les différentes puces ARM d'Apple, le Nikkei Asia s'est intéressé aux évolutions des tarifs chez les principaux fournisseurs de semi-conducteurs. En résumé, ça va faire mal. Il y a par exemple une hausse de 30% à 40% des puces d'alimentation ou des microcontrôleurs, ou jusqu'à 50% d'augmentation pour les circuits permettant de gérer les écrans. Les hausses touchent tous les postes.Tous les fabricants ne sont pas logés à la même enseigne. Grâce à ses importantes commandes, Apple parvient généralement à s'assurer de livraisons prioritaires en plus de tarifs parmi les plus avantageux du secteur. Il sera malgré tout impossible d'échapper à la tendance générale, et cela devrait s'en ressentir sur les prix et les caractéristiques de futurs appareils. Les analystes s'attendent ainsi tous à des hausses de tarifs chez les fabricants de smartphones et d'ordinateurs en 2022, avant un début de retour à la normale en 2023.