La conférence de rentrée d'Apple se tiendra le 14 septembre

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

C'est sans surprise l'iPhone 13 qui sera la star de cede rentrée. Au programme de la nouvelle gamme, on s'attend notamment à une réduction de la taille de l'encoche, la mise en place de nouveaux appareils photos ou encore de l'arrivée tant attendue de la technologie ProMotion (écrans de 120 Hz) sur les modèles Pro. Apple devrait également lever le voile sur l'Apple Watch Series 7 , intégrant des écrans plus grands et présentant un nouveau design avec des châssis aux bords plats. Apple pourrait aussi lancer les AirPods 3 , qui s'inspireraient fortement du design plus compact des modèles Pro mais sans technologie de réduction de bruit ou embouts en caoutchouc.De nombreuses autres nouveautés devraient arriver avant la fin de l'année, mais il est possible et même probable qu'elles doivent attendre la tenue d'un second événement en octobre : il y a notamment l'iPad mini 6 avec son design calqué sur celui de l'iPad Air, un hypothétique iPad Air 5 avec la puce Apple A15, l'iPad 9 avec une puce plus rapide, le MacBook Pro M1X pour remplacer les modèles Intel haut de gamme encore au catalogue ainsi que le Mac mini M1X Comme à notre habitude, nous serons sur le pont pour vous faire vivre l'événement en direct et en français dans nos colonnes. Rendez-vous la semaine prochaine !