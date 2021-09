Nouveautés : l'iPad 8 en rupture de stock

Dans la foulée de l'annonce de la tenue d'un Apple Event le 14 septembre prochain, les délais de livraison de l'iPad 8 ont soudainement explosé sur l'Apple Store , avec désormais trois à quatre semaines d'attente quel que soit le modèle choisi. Les stocks dans les boutiques officielles d'Apple semblent également au plus bas, que cela soit en France ou d'autres pays, et la situation n'est pas forcément meilleure chez les revendeurs . Bref, l'iPad 8 est en rupture de stock ou n'en est pas loin.Apple a demandé aux employés de ses boutiques de ne pas spéculer sur les raisons de cette rupture auprès des clients, nous rapporte Mark Gurman . Il faut dire que le calendrier laisse peu de doutes sur ce qui s'apprête à se passer : l'iPad 8 a déjà un an dans les pattes , c'est bientôt la rentrée des étudiants, les rumeurs sur l'iPad 9 pointent toutes vers une sortie cet automne... Le mois dernier, Mark Gurman nous indiquait qu'il fallait s'attendre à deux nouveautés principales : l'intégration d'une puce plus récente pour plus de puissance et de pérennité, et une petite révision du châssis pour plus de finesse et de légèreté. Le design resterait globalement identique, toujours avec un bouton d'accueil avec Touch ID.La présentation de l'iPad 9 semble donc imminente et pourrait bien avoir lieu à l'occasion de l'Apple Event de la semaine prochaine. Le délai de trois à quatre semaines de l'Apple Store pourrait parfaitement correspondre à un lancement concomitant à celui de l'iPhone 13, et il est donc vivement conseillé d'attendre quelques jours pour en savoir plus si vous comptiez vous équiper pour la rentrée.Notez que les stocks de l'iPad mini 5 semblent en revanche au beau fixe, alors que les rumeurs anticipent une importante refonte cet automne avec l'adoption d'un design similaire à celui de l'iPad Air. La sortie de l'iPad mini 6 pourrait avoir à attendre quelques semaines de plus, mais il n'est pas moins conseillé d'attendre si vous comptez vous équiper.