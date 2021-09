Apple Car : son plus haut responsable quitte Apple

Vice-président de l'ingénierie matérielle du Mac de 2008 à 2013, Doug Field était allé faire un petit tour chez Tesla pour superviser la production de la Model 3 jusqu'à son retour à Cupertino en 2018 pour devenir vice-président des projets spéciaux. C'était depuis trois ans le plus haut responsable du projet Titan, nom de code des initiatives automobiles d'Apple. Aujourd'hui, nous apprenons son départ : Doug Field rejoint Ford , a annoncé le constructeur automobile américain. C'est assez rare pour être souligné, Apple a officiellement réagi à ce départ :, a déclaré un responsable de l'entreprise à Mark Gurman.Les rumeurs et spéculations autour de l'Apple Car sont tellement nombreuses et souvent contradictoires qu'il est difficile de savoir quoi faire de cette information : s'agit-il d'une mauvaise nouvelle, ou simplement du signe que la mission initiale de Doug Field est considérée comme accomplie ? Pour Mark Gurman , qui est sans doute un des journalistes les mieux renseignés du milieu,Contrairement à ce que certains bruits de couloir pouvaient récemment suggérer, la commercialisation d'une voiture Apple serait encore lointaine et pas encore certaine :