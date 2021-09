La recharge sans fil par défaut sur les AirPods 3 ?

Les AirPods 3 devraient être présentés la semaine prochaine à l'occasion de l'événement de rentrée d'Apple , en même temps que l'iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7. Les rumeurs de ces derniers mois ont été plutôt unanimes : cette nouvelle génération devrait changer de design pour s'inspirer de celui des AirPods Pro, qui sont plus compacts et dont la tige sort moins de l'oreille. Les AirPods 3 devraient cependant rester dépourvus d'embout en caoutchouc, et surtout de technologie de réduction de bruit.Le fuiteur Max Weinbach ( @PineLeaks ) nous apporte une intéressante indiscrétion supplémentaire aujourd'hui : le boîtier de recharge, qui serait logiquement revu pour l'occasion, intégrerait une batterie 20% plus large que sur les modèles actuels (alors que la batterie des AirPods 3 serait pratiquement identique à celle des AirPods Pro). Et cerise sur le gâteau, la recharge sans fil du boîtier serait intégrée par défaut et Apple ne proposerait donc plus qu'un seul modèle.

Concept — DR

Il existe aujourd'hui deux modèles d'AirPods 2 : avec la recharge filaire uniquement à 179 € , et avec la recharge sans fil à 229 € . Reste à voir si Apple conservera le tarif de 179 € pour des AirPods 3 dont le boîtier sera équipé de la recharge sans fil... Il reste cependant aussi la possibilité que les AirPods 2 soient conservés en entrée de gamme, et que les AirPods 3 remplacent seulement les modèles aujourd'hui vendus 229 €. Pour le moment, on ne peut qu'émettre des hypothèses.Ces derniers mois, les offres promotionnelles sur les AirPods 2 ont en tout cas été très importantes chez les revendeurs, avec des remises très inhabituelles pour Apple : aujourd'hui par exemple, on peut les trouver à 114,99 € chez CDiscount, soit 36% de rabais, et ils étaient même tombés à 109,99 € la semaine dernière. Les modèles avec recharge sans fil sont quant à eux à 159,99 € chez Amazon, soit 30% de remise... Une baisse des tarifs officiels permettrait à Apple de se rapprocher de la réalité du marché.