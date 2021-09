Le design sans encoche de l'iPhone 14 déjà dévoilé ?

Jon Prosser a le sens du timing. L'iPhone 13 n'a pas encore été annoncé par Apple — il le sera la semaine prochaine — que le fuiteur de Front Page Tech a publié d'impressionnants rendus de ce qui serait... l'iPhone 14, son successeur attendu pour septembre 2022. Plus précisément, les images publiées ont été créées par Ian Zelbo à partir d'images d'un prototype partagées par un employé d'Apple. Le modèle aperçu par Jon Prosser serait un iPhone 14 Pro Max, le plus grand modèle de la gamme.Il n'est pas question de nouveautés techniques mais uniquement du design. Et c'est une évolution majeure à laquelle il faudrait s'attendre ! Au programme, on assisterait donc à la suppression totale de l'encoche : il ne resterait plus qu'un poinçon pour la webcam, au centre de l'écran. Les composants de Face ID, eux, pourraient se retrouver sous la dalle. Ce passage au poinçon avait déjà été évoqué par Ming-Chi Kuo en mars dernier.Le smartphone serait plus épais et il n'y aurait plus de protubérance pour les appareils photos, qui ne dépasseraient plus du tout du dos de l'iPhone (on ne sait pas si Apple basculerait sur un appareil photo périscopique pour le zoom à ce stade). Le châssis, lui, ne serait plus en acier mais en titane , pris en sandwich par deux plaques de verre comme sur l'iPhone 4 (une évolution certes esthétique mais qui pourrait être un recul en terme de résistance aux chutes). Les boutons de volume deviendraient ronds, comme sur l'iPhone 4 ou l'iPhone 5. Enfin, Apple utiliserait une grille et non plus des trous pour les haut-parleurs, et le connecteur Lightning (pas USB-C) serait toujours là.Si Jon Prosser précise que certaines choses peuvent encore évoluer d'ici l'arrêt des spécifications de l'iPhone 14 dans les prochains mois, il se montre sûr de lui quant à la direction qu'Apple compte prendre avec le successeur de l'iPhone 13, ou tout du moins pour les modèles Pro de l'année prochaine (il est fort possible que l'encoche soit conservée sur l'iPhone 14 classique, en entrée de gamme). Certaines évolutions évoquées aujourd'hui, comme la disparition de l'encoche et le passage au titane pour le châssis, ont déjà été abordées par les rumeurs et sont parfaitement crédibles.