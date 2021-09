Apple Watch Series 7 : incertitude pour la compatibilité des bracelets

Apple organisera sa conférence de rentrée le 14 septembre . Malgré des retards de production , Apple devrait bien y présenter l'Apple Watch Series 7 qui sera la première gamme de montres à changer de design et de tailles de châssis depuis l'Apple Watch Series 4 en 2018. Selon les différentes rumeurs dont nous disposons, l'Apple Watch Series 7 devrait intégrer des écrans plus grands et des boîtiers de 41 et 45 mm , au lieu de 40 et 44 mm sur la génération actuelle.Apple est parvenue à conserver une compatibilité de ses bracelets depuis la toute première génération d'Apple Watch, malgré le passage de 38 et 42 mm à 40 et 44 mm il y a trois ans. La question du maintien de cette compatibilité se pose à nouveau alors que les stocks de certains bracelets commencent à s'épuiser sur l'Apple Store en ligne ainsi que dans les boutiques physiques d'Apple. Aux États-Unis, de plus en plus de modèles de bracelets ne sont plus du tout en stock. La situation est moins pire en France, mais certaines références sont tout de même indisponibles.Il y a quelques jours, Max Weinbach relatait que les livraisons de bracelets de 40 et 44 mm avaient cessé dans les Apple Stores et que les employés s'attendaient à l'arrivée de nouveaux modèles spécifiquement compatibles avec l'Apple Watch Series 7. Il est en réalité inévitable qu'Apple renouvelle son stock, ne serait-ce que pour indiquer les nouvelles tailles de boîtier sur les emballages : ce n'est pas l'indicateur d'une quelconque incompatibilité. Il y a trois ans, Apple avait d'ailleurs fait de même : si vous souhaitez aujourd'hui acheter un bracelet pour votre Apple Watch Series 3 de 42 mm, vous devez opter pour un modèle de 44 mm qui sera parfaitement compatible.Attention donc aux conclusions hâtives : il y a effectivement une incertitude mais nous n'avons pour le moment pas d'élément nous permettant d'être réellement pessimistes. Rappelons d'ailleurs que si l'Apple Watch Series 3 devrait bien prendre sa retraite cette année, l'Apple Watch SE devrait elle bien être conservée au catalogue. En cas d'incompatibilité, Apple devrait continuer de produire les anciens modèles de bracelets avec l'enfer logistique que cela impliquerait. Il est possible qu'il y ait une légère inadéquation dans la courbe du système d'accroche, mais le maintien de la compatibilité nous semble l'hypothèse la plus probable.