iPhone 14 : Face ID sous l'écran en test mais pas finalisé

Cette année, Apple devrait réduire la taille de l'encoche de ses smartphones avec l'iPhone 13, dont la présentation est attendue pour la semaine prochaine . Pour cette évolution, Apple déménagerait le haut-parleur qui se retrouverait au-dessus des capteurs, directement contre le châssis. C'est une première étape vers la disparition totale de l'encoche, qui pourrait être au programme dès 2022. En mars dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué l'adoption d'un poinçon pour la webcam sur l'iPhone 14 et on a pu retrouver cet élément dans les rendus 3D publiés par Jon Prosser hier soir : les capteurs de Face ID seraient cachés directement derrière la dalle, et seuls le haut-parleur et la webcam resteraient visibles.

Que les ingénieurs d'Apple travaillent sur le sujet ne fait aucun doute, mais le calendrier peut paraître un peu agressif. Selon l'analyste Ross Young, l'intégration de Face ID sous la dalle de l'iPhone ne serait pas finalisée dans les laboratoires d'Apple : il est possible que la nouveauté soit retenue pour la gamme de l'année prochaine, mais ce ne serait pas une certitude à ce stade. Ross Young prévient la disparition de l'encoche ne concernerait en tout cas que les modèles Pro, en haut de gamme : l'iPhone 14 classique conserverait son encoche quoi qu'il en soit. L'hypothétique poinçon de l'iPhone 14 promet d'être un sujet brûlant dans les rumeurs de ces prochains mois...