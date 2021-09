De nouveaux coloris pour les iPhone 13 et 13 Pro ?

C'est ce mardi 14 septembre qu'Apple présentera officiellement sa gamme d'iPhone 13. Les nouveaux modèles arriveront chez les revendeurs dans le courant du mois, et certains commencent visiblement le référencement avec un peu d'avance. C'est le cas de l'ukrainien KTC (via 91mobiles ) qui révèle de nouveaux coloris. Selon les enregistrements réalisés, l'iPhone 13 serait décliné en blanc, noir, bleu, mauve, rouge et rose : le vert sortirait donc du catalogue, remplacé par le rose. L'iPhone 13 Pro aurait lui des coloris noir, argent, or et bronze : le noir remplacerait le graphite, et le bronze le bleu pacifique.

Noir, bronze et rose — Montage par MacRumors

Côté capacités, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini seraient proposés avec 64 Go ou 128 Go de stockage (il n'y aurait plus de modèles 256 Go), et l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage comme aujourd'hui (pas de modèle 1 To , donc). Il reste cependant possible que la base de données de KTC ne soit pas complète. Un autre site ukrainien référence d'ailleurs l'iPhone 13 mini sans modèle de 64 Go mais avec 128 Go, 256 Go, 512 Go et même 1 To, ce qui semble hautement improbable mais nous montre que ces informations restent à prendre avec de grosses pincettes pour le moment.