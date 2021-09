Apple Car : Kevin Lynch succède à Doug Field

Nous avons appris cette semaine le départ d'Apple de Doug Field , qui était le responsable des initiatives automobiles d'Apple, plus connues sous le nom de projet Titan. Pour lui succéder, Bloomberg affirme qu'Apple a choisi Kevin Lynch, que les amateurs d'Apple Watch connaissent bien : Vice-Président de la technologie d'Apple, c'est lui qui supervise le développement de la montre connectée de la marque. Il aurait pris la direction du groupe de travail en charge du système de conduite autonome d'Apple au printemps dernier, et il serait désormais à la tête du projet d'Apple Car dans son ensemble.Sans pour autant abandonner ses responsabilités du côté de l'Apple Watch, Kevin Lynch hériterait donc d'un projet au très long cours : en place depuis 2014, le projet Titan serait encore loin d'aboutir alors que le premier véhicule floqué d'une pomme n'est communément pas attendu avant 2026 au plus tôt. Bloomberg rappelle d'ailleurs que contrairement à Doug Field, Kevin Lynch est un spécialiste du logiciel et n'a aucune expérience dans l'automobile : s'il fallait un autre signe qu'Apple ne prévoit pas le lancement d'un véhicule physique dans le futur immédiat...