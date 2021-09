L'iPod touch 16 Go de 2013 devient obsolète

En 2013, deux gammes d'iPod touch cohabitaient : les modèles de quatrième génération en entrée de gamme, puis de cinquième génération en haut de gamme. En mai, Apple a mis l'iPod touch de quatrième génération à la retraite et dévoilé un nouveau modèle de cinquième génération un peu particulier pour le remplacer : pour limiter les coûts, il était dépourvu d'appareil photo et de système d'accroche pour la dragonne iPod loop. Décliné dans un seul coloris gris alors que ses grands frères avaient le droit aux couleurs, il se contentait également de 16 Go de stockage (au lieu de 32 Go ou 64 Go pour les autres modèles).

iPod touch de cinquième génération, avec ou sans appareil photo

Aujourd'hui, cet iPod touch 16 Go de 2013 sort définitivement du circuit : il vient d'être ajouté par Apple à sa liste des produits obsolètes . Concrètement, cela signifie qu'il ne sera plus possible d'obtenir la moindre réparation, payante ou non, pour ce modèle. Les modèles haut de gamme, eux, sont pour le moment considérés comme "vintage", ce qui signifie que les réparations sont toujours possibles mais que l'approvisionnement des pièces détachées n'est plus garanti. Ils ne tarderont pas à subir le même traitement.L'iPod touch existe toujours, même si c'est désormais un produit de niche : Apple en est à la septième génération, sortie en 2019 . Avec sa puce Apple A10 Fusion, il est techniquement complètement dépassé. Reste à voir si Apple préférera le mettre à jour ou le faire simplement disparaître. Il y a eu des rumeurs il y a quelques mois sur une refonte complète du concept pour cet automne, mais on n'en a plus entendu parler depuis.