Des retards à prévoir pour l'Apple Watch Series 7

Apple a bien rencontré des écueils dans la mise en production de masse de l'Apple Watch Series 7 mais ces difficultés ont désormais été résolues, clame l'analyste Ming-Chi Kuo (via MacRumors ). La production reprendrait dans les prochains jours et une commercialisation d'ici la fin du mois serait toujours d'actualité. La nouvelle montre serait ainsi bien présentée aux côtés de l'iPhone 13 ce mardi 14 septembre . Ming-Chi Kuo prévient cependant que bien que les premières livraisons soient toujours prévues pour la fin du mois, Apple n'aura pas eu le temps d'amasser beaucoup de stocks et les quantités disponibles seront faibles : les délais pourraient très rapidement glisser vers le mois d'octobre.

Concept d'Apple Watch Series 7 par PhoneArena

L'analyste explique qu'Apple aurait revu en profondeur la méthode de conception de sa montre connectée, à la fois pour s'adapter au nouveau design aux bords plats mais également pour mieux optimiser et économiser sur la production. Apple utiliserait notamment un tout nouvel écran, plus grand , qui se connecterait à la carte mère par contact et non plus par câble. C'est ce nouvel écran, qui inaugure de nouvelles techniques de conception, qui aurait posé des problèmes de production.