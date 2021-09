Bientôt plus de mix de DJs sur Apple Music grâce à Shazam

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de musique électronique : les mixes de DJs devraient se multiplier sur Apple Music grâce à l'utilisation de la technologie de Shazam, qu'Apple a racheté en 2018 , pour identifier et mieux rémunérer les artistes. Les DJ sets sont habituellement un casse-tête pour les ayants droit, les DJs pouvant utiliser de très nombreux échantillons musicaux et de nombreux artistes différents pouvant apparaître au sein d'un même mix. La technologie de Shazam permet d'identifier automatiquement tous les extraits et donc de rémunérer les artistes concernés.Apple a ainsi annoncé à certaines publications, dont TechCrunch , travailler avec les principales maisons de disques et labels indépendants pour mieux répartir les royalties... et autoriser sur Apple Music les contenus qui posaient jusqu'ici problème. Par exemple, la série de compilations DJ-Kicks de Studio !K7 va apparaître sur Apple Music, après plus de quinze ans d'absence en ligne. La disc-jockey Charlotte de Witte, partenaire d'Apple pour ce lancement, s'est déclaréeApple Music référence déjà des milliers de DJ sets, dont les deux dernières éditions du festival Tomorrowland, mais cette automatisation rendue possible par Shazam va ouvrir la porte d'Apple Music à de nouveaux artistes, encourager la diffusion des enregistrements de performances en direct, et permettre au service de streaming d'Apple de se distinguer de la concurrence sur ce front. Apple Music n'accepte pas de contenus créés par les utilisateurs, mais le succès de plateformes telles que SoundCloud pourraient donner quelques idées de développement futur à Apple.