Procès Epic Games : Apple s'en sort très bien

Mise à jour 20:11 :

Epic Game va faire appel de cette décision. Sur Twitter, le CEO de l'entreprise Tim Sweeney a indiqué que Fortnite ne ferait son retour sur l'App Store que lorsqu'il sera possible de le faire avec une méthode de paiement alternative.

Le procès opposant Apple à Epic Games s'est achevé il y a un peu plus de trois mois et la juge américaine Yvonne Gonzalez Rogers a aujourd'hui rendu son verdict . L'été dernier, Epic Games avait intégré son propre système de paiement au sein de l'application Fortnite distribuée sur l'App Store, ce qui lui permettait de contourner le système de facturation de l'App Store sur lequel Apple prélève une commission de 30%. Fortnite a été exclu de la boutique d'applications d'Apple, et Epic Games a déposé plainte à l'encontre d'Apple pour abus de position dominante.Les conclusions d'Yvonne Gonzalez Rogers vont finalement largement dans le sens d'Apple :C'était tout l'enjeu du procès : si la juge était parvenue à cette conclusion, cela aurait ouvert la porte aux méthodes de paiement alternatives. Epic Games n'est cependant pas parvenu à convaincre.En revanche, Apple a bien été jugée coupable d'une pratique anti-concurrentielle sur un point précis : l'interdiction pour les éditeurs d'applications d'indiquer qu'il existe une méthode de paiement alternative en dehors de leur application.Voici donc la seule injonction permanente de la juge Yvonne Gonzalez Rogers à l'encontre d'Apple : la clause interdisant aux éditeurs d'applications d'inclure des liens vers d'autres méthodes de paiement que celle de l'App Store devra être supprimée partout aux États-Unis. Il s'agit seulement des liens vers un site externe : les développeurs ne pourront toujours pas proposer de méthode de paiement alternative au sein de l'application elle-même.De son côté, Epic Games a été condamné à régler à Apple 30% des 12 167 719 dollars de revenus réalisés via sa méthode de paiement alternative mise en place sur l'App Store, avec intérêts. Apple s'est déclarée satisfaite des conclusions de la juge , sans confirmer à ce stade qu'elle ne fera pas appel. Epic Games, qui subit une défaite cuisante, ne s'est pas encore exprimé sur ce verdict.