Un dongle HDMI Apple TV, pas assez premium pour Apple

Dans l'objectif de démocratiser son service de streaming Apple TV+, Apple aurait planché sur une versionde son boîtier Apple TV qui aurait pris la forme d'un dongle HDMI, un peu comme une grosse clé USB. C'est The Information qui nous apporte cette indiscrétion. Le projet aurait été supervisé par Tim Twerdahl, un cadre responsable du marketing vidéo et audio de l'entreprise qui avait travaillé sur des projets similaires chez Netflix et Amazon. L'idée n'aurait cependant pas plu aux plus hauts responsables d'Apple : Greg Joswiak et Phil Schiller auraient finalement opposé leur veto, jugeant qu'Apple ne devrait pas se lancer dans des produits trop, aux faibles marges, qui pourraient écorner l'image premium de la marque. Tim Twerdahl aurait depuis quitté la société.

Montage par MacRumors

Finalement, Apple aurait préféré l'idée de développer son application Apple TV sur d'autres plateformes : Apple TV+ se doit d'être disponible partout, sans besoin de matériel supplémentaire. L'idée de créer un bouton spécifique pour Apple TV+ sur les télécommandes de partenaires aurait suscité des débats en interne : il y a eu un essai chez Roku , mais le concept ne ferait pas l'unanimité.Pour le reste, Apple compterait mettre le paquet sur la publicité autour d'Apple TV+ avec un budget de 500 millions de dollars pour cette seule année 2021. Nouvelle dans ce domaine, Apple aurait du mal à s'adapter à un marché qu'elle connaît mal, traitant les nouvelles séries comme des lancements de produits physiques — les responsables des studios seraient frustrés du manque de communication et de collaboration avec les équipes d'Apple, qui ne ressentiraient pas le besoin de faire monter la sauce autour des nouvelles productions avant leur sortie. Pour 2022, Apple compterait accélérer le rythme des sorties, avec au moins une nouveauté par semaine (c'est deux fois plus qu'en 2021).Apple considérerait Apple TV+ comme un business à part entière et pas comme une porte d'entrée à son écosystème : il ne faudrait pas freiner la croissance du service de streaming en voulant à tout prix favoriser les ventes du boîtier Apple TV, dont l'avenir est pour le moment assez flou. Côté rumeurs, il est question d'une fusion de l'Apple TV et du HomePod , mais ce projet n'aboutirait pas avant 2023.