AirPods 3 : les AirPods 2 resteraient au catalogue

C'est à l'occasion de sa conférence de rentrée de ce mardi 14 septembre qu'Apple lèverait enfin le voile sur sa troisième génération d'AirPods. Les AirPods 3 ne remplaceraient cependant pas les AirPods 2, tout du moins dans l'immédiat : selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo (via 9To5Mac ), la production des AirPods 2 aurait été maintenue par Apple et il faudrait ainsi s'attendre à une cohabitation des deux gammes. Il y aurait ainsi les AirPods 2 en entrée de gamme, et les AirPods 3 à un tarif plus élevé.Ming-Chi Kuo ne sait en revanche pas si Apple en profiterait pour baisser les prix, ce qui pourrait contenter tout le monde. Aujourd'hui, les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont vendus 179 € , alors que les modèles avec recharge sans fil sont à 229 € , et il y a ensuite les AirPods Pro à 279 € . Les trois modèles bénéficient très régulièrement d'importantes offres promotionnelles chez les revendeurs , souvent avec des remises situées entre -20% et -30%. Une baisse des tarifs officiels ne serait donc pas étonnante.

Rappelons que les AirPods 3 vont reprendre le design des AirPods Pro, mais sans embouts en caoutchouc et surtout sans technologie de réduction de bruit active. Ils seraient vendus avec un boîtier de recharge sans fil par défaut , ce qui aiderait à justifier un tarif plus élevé que les AirPods 2 — il est probable que seuls les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire soient maintenus au catalogue. Réponse ce mardi !