iPhone 13 : de 128 Go à 1 To de stockage ?

Petite rumeur de dernière minute signée Ming-Chi Kuo : Apple bousculerait les capacités de stockage proposées sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, selon le célèbre analyste cité par 9To5Mac . L'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 seraient toujours déclinés en trois versions, mais avec des capacités doublées de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Exit donc le modèle de 64 Go. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seraient quant à eux déclinés en quatre versions de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Il y aurait donc un modèle supplémentaire pour les plus gros besoins en stockage. Les éventuelles évolutions tarifaires ne sont en revanche pas connues pour le moment — on peut bien évidemment s'attendre à de nouveaux sommets pour les modèles de 1 To, mais cela n'exclut pas de bonnes surprises en entrée de gamme.

Rendu par Michael Ma

C'est ce mardi 14 septembre qu'Apple dévoilera sa nouvelle gamme d'iPhone. De nombreuses nouveautés sont attendues, entre la puce Apple A15, la réduction de la taille de l'encoche, la mise en place de nouveaux appareils photos ou encore de l'arrivée tant attendue de la technologie ProMotion (écrans de 120 Hz) sur les modèles Pro.