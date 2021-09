iMac M1 : tous les coloris bientôt disponibles en boutique

Pour faciliter sa gestion des stocks, Apple a limité le nombre de configurations d'iMac M1 qui sont disponibles dans ses boutiques. Aujourd'hui, il n'y a que les quatre couleurs du modèle d'entrée de gamme : le bleu, le vert, le rose et l'argent. Les coloris jaune, orange et mauve sont généralement en démonstration, mais sans stock en arrière-boutique : pour les commander, il faut obligatoirement passer par l'Apple Store en ligne . Cette limitation a généré quelques frustrations et Apple va vraisemblablement y remédier : selon Mark Gurman , ces trois coloris seront bientôt ajoutés à l'inventaire, peut-être dès cette semaine suite à la conférence de rentrée d'Apple.

Apple Tower Theater, Los Angeles

Il y a peu de chances que ce petit ajustement logistique ait droit à du temps d'antenne lors de l'Apple Event de demain soir. L'événement de rentrée d'Apple est rarement l'occasion de parler du Mac, qui doit souvent attendre la tenue d'un seconden octobre ou en novembre. Pour les MacBook Pro et Mac mini M1X, il faudra probablement patienter jusqu'à l'automne.