Un second Apple Event dans les prochaines semaines

Trois mois après la WWDC, c'est reparti pour les annonces avec l'événement de rentrée d'Apple qui se tiendra ce mardi 14 septembre. De nombreuses nouveautés sont attendues pour cet automne et il y aura des déçus demain, prévient Mark Gurman . Selon le journaliste de Bloomberg, Apple aurait décidé d'organiser deux événements distincts pour cette fin d'année 2021 : certaines annonces attendrontsupplémentaires, ce qui devrait nous mener au mois d'octobre.Il est tout à fait habituel qu'Apple organise plusieurs événements distincts pour répartir les annonces de la fin d'année. En 2020, il y a même eu trois conférences, l'iPhone 12 ayant trop de retard pour être dévoilé début septembre. Pour cette année 2021, on devrait découvrir l'iPhone 13, l'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 dès demain. Et selon Mark Gurman, l'événement d'octobre sera plutôt consacré au Mac et à l'iPad.Il y aura largement de quoi remplir un second événement. Du côté du Mac, on s'attend à la présentation de la refonte du MacBook Pro haut de gamme (14" et 16") avec la puce Apple M1X, qui devrait également équiper un nouveau Mac mini haut de gamme. Du côté de l'iPad, le modèle le plus attendu est l'iPad mini 6 avec son design inspiré de celui de l'iPad Air, peut-être un iPad Air 5 avec des améliorations de routine et l'iPad 9 avec une puce plus rapide. Seule petite incertitude, il est possible que l'iPad 9 soit commercialisé avec un peu d'avance sur les autres modèles afin de ne pas rater trop de ventes chez les étudiants qui s'équipent pour la rentrée.