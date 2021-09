Vibrations : moto et iPhone ne font pas bon ménage

S'il vous arrive de fixer votre iPhone à un support accroché au guidon de votre moto, Apple vient de publier un article d'avertissement qui devrait attirer votre attention. L'autofocus et la stabilisation optique des appareils photos de l'iPhone sont sensibles aux vibrations hautes fréquences, et une soumission prolongée de l'iPhone à ces vibrations dues au moteur peut dégrader les composants en question. Les appareils photos ne cesseront pas de fonctionner, mais l'autofocus et la stabilisation optique pourront être moins performants avec le temps.

Les capteurs de l'iPhone 12 Pro

Apple précise que ce sont les motos les plus puissantes qui génèrent les vibrations les plus importantes et qui sont donc le plus susceptibles d'endommager les appareils photos de l'iPhone. Apple n'exclut cependant pas les appareils plus légers comme les scooters, même si le risque est moins important. Apple conseille en tout cas d'éviter les usages prolongés, ou à défaut d'opter pour un système de fixation équipé d'un dispositif anti-vibrations.