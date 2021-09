Des boutons de volume en haut sur l'iPad mini 6 ?

Apple va-t-elle faire déménager les boutons de volume de l'iPad mini ? À l'occasion de la refonte de la petite tablette d'Apple , attendue pour cet automne, l'iPad mini 6 devrait grandement s'inspirer du design de l'iPad Air 4 avec un écran bord-à-bord et un châssis aux tranches plates. Ce changement de design pourrait impliquer une compatibilité avec l'Apple Pencil 2, qui se recharge sans fil grâce à la fixation magnétique présente sur le côté de la tablette. Or, l'iPad mini 6 pourrait être trop petit pour faire cohabiter les boutons de volume et l'Apple Pencil sur la même tranche. Selon le rendu d'un accessoiriste publié par Majin Bu sur Twitter, les boutons de volume seraient délocalisés sur la tranche haute de la tablette, à l'opposé du bouton d'allumage.Ce déménagement avait déjà été aperçu sur un modèle en aluminium pris en photo le mois dernier. Le changement nous avait alors laissé pantois, mais il ne manquait que l'explication de la taille de l'Apple Pencil 2. Majin Bu a publié une seconde image montrant le dos de la tablette. On peut y voir un flash, mais il s'agit probablement d'une erreur du graphiste : l'iPad Air 4 dont l'iPad mini 6 est censé être inspiré en est dépourvu, et il ne devrait donc y avoir qu'un micro à cet emplacement.Majin Bu a également publié une liste de caractéristiques techniques : écran de 8,6", Touch ID (sur le bouton d'allumage), puce Apple A14, connecteur USB-C et Smart Connector, mêmes coloris que l'iPad Air, tarifs à partir de 399 dollars (comme aujourd'hui) et disponibilité en novembre. Ces éléments sont impossibles à vérifier et il faudra donc attendre la présentation, qui se tiendra sans doute en octobre , pour être fixés.