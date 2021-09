Les nombreux placements de produits d'Apple TV+

On n'en attendait pas moins d'Apple, grand spécialiste du placement de produits dans les films et séries télévisées depuis des décennies : avec Apple TV+, le service marketing de l'entreprise s'en donne à coeur joie et les produits pommés apparaissent en permanence dans certaines productions. Le Wall Street Journal s'est lancé dans la lecture de 74 épisodes de cinq séries :et, et a pu établir des statistiques assez édifiantes. On dénombre en effet pas moins de 704 appareils d'Apple à l'écran : 300 iPhones, 120 MacBooks et 40 paires d'AirPods.Le Wall Street Journal a pu s'entretenir avec Cristel A. Russell, professeure de marketing et spécialiste des placements de produits. Elle explique que les placements de produits peuvent être placés dans trois catégories : le visuel (un produit qui apparaît à l'écran), l'audio (un son caractéristique) et le rapport à l'intrigue. Apple utilise les trois catégories sans compter, et notamment la troisième qui est la moins évidente à mettre en place mais aussi la plus efficace : FaceTime et les AirPods pour appeler quelqu'un, Siri pour obtenir une réponse à une question, etc. La manière est également importante : les services d'Apple sont par exemple spécifiquement nommés à l'écran, ce qui démontre une intention publicitaire manifeste.Cristel A. Russell explique que si un personnage apparaît particulièrement sympathique, le spectateur va naturellement s'identifier à certain de ses goûts. L'inverse est également vrai et le visionnage du Wall Street Journal tend à confirmer ce que le réalisateur Rian Johnson confiait l'année dernière : Apple ne veut pas sponsoriser les personnages ayant de mauvais rôles. Danspar exemple, le personnage Leonard Patz, pédophile, utilise un smartphone Android. Dans, le personnage Jo qui est assez désagréable est le seul à utiliser un PC. Et lorsqu'elle doit participer à une réunion FaceTime regroupant de nombreux autres personnages, ses AirPods sont soigneusement camouflés par ses cheveux.