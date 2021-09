Fin de course pour le MacBook Pro 16'' Intel ?

Le MacBook Pro 16" actuel semble arriver en fin de course. Alors que les rumeurs pointent toutes vers un passage à l'architecture Apple Silicon pour cet automne, les stocks de modèles équipés de processeurs Intel s'amenuisent. Sur l'Apple Store , il y a désormais une à deux semaines d'attente pour une configuration standard et trois semaines pour une configuration personnalisée. Beaucoup de boutiques physiques d'Apple ne disposent d'ailleurs plus du moindre stock, et la situation ne se limite pas à la France.La production des MacBook Pro 14" et 16" équipés d'une puce Apple M1X aurait débuté le mois dernier , et la présentation des nouveaux modèles serait donc très proche : après l'Apple Event de ce soir qui serait principalement consacré à l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods, Apple organiserait une nouvelle conférence dans les prochaines semaines pour s'occuper (entre autres) du Mac.Au programme de cette prochaine génération de MacBook Pro, il faut s'attendre à une refonte du design avec un châssis aux formes plus angulaires, avec une connectique plus riche incluant le retour du connecteur MagSafe ainsi que d'un port HDMI et un lecteur de cartes SD. La Touch Bar disparaitrait, remplacée par des touches de fonction plus classiques. Côté écran, le petit modèle passerait de 13,3" à 14" et Apple adopterait la technologie Mini-LED qui permet l'affichage de "vrais noirs". Enfin, Apple dévoilerait donc sa puce M1X, qui serait plus musclée que la fameuse puce M1 avec plus de coeurs pour les performances et pour les graphismes.