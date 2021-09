L'événement ''California streaming'' d'Apple en direct

18:38 :

Tim Cook a publié « Bonjour depuis un endroit un peu différent cette fois-ci ! » Et si la conférence se tenait en dehors d'Apple Park, au moins partiellement ?



18:43 :

L'Apple Store en ligne a fermé ses portes à 13h tout à l'heure : les nouveautés du jour seront bien exposées sur le site d'Apple à la fin de la conférence, aux alentours de 21h.

18:50 :

La diffusion en direct vient de débuter sur le site d'Apple. On y voit pour le moment le logo d'Apple au-dessus du même lac que sur l'invitation, ainsi qu'à d'autres emplacements sauvages de Californie.



19:01 :

Et c'est parti ! Le direct commence par une vidéo qui nous promène en musique (« California Soul ») en Californie, en ville et dans différents milieux naturels.







19:03 :

Tim Cook marche dans le désert californien... puis "traverse" l'écran et arrive sur la scène du Steve Jobs Theater.



19:03 :

On commence les annonces du jour en douceur avec Apple TV+. Tim Cook parle notamment de nominations et de prix.



19:04 :

Une bande-annonce montrant diverses nouveautés prévues pour cet automne est diffusée. Certains contenus sont déjà sortis, mais il y a des images exclusives.

19:06 :

On passe aux annonces de produits ! Et Apple commence par... l'iPad.



19:07 :

Apple met à jour l'iPad d'entrée de gamme. L'iPad 9 est là !



19:08 :

Melody Luna présente les améliorations de ce nouveau modèle. Il intègre la puce Apple A13 (il est question de 20% de performances supplémentaires).



19:10 :

La caméra frontale est également revue avec un modèle de 12 mégapixels prenant en charge la fonctionnalité Center Stage. Cette fonctionnalité qui était jusqu'ici réservée à l'iPad Pro utilise un ultra grand-angle pour offrir un suivi dynamique des sujets présents à l'écran. L'écran prend également en charge la fonctionnalité True Tone pour s'adapter à la colorimétrie ambiante.



19:12 :

Ce nouvel iPad est vendu à partir de 329 dollars, comme précédemment. Mais cette fois, le stockage est doublé avec un minimum de 64 Go. Les précommandes seront lancées dès ce soir, et les premières livraisons auront lieu la semaine prochaine.







19:13 :

On passe à l'iPad mini. Et c'est une refonte d'envergure ! Comme prévu, l'iPad mini 6 s'inspire fortement du design de l'iPad Air 4.







19:14 :

La tablette est équipée d'un écran de 8,3".





19:15 :

Comme l'iPad Air, il n'y a pas Face ID : la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID est intégrée au bouton d'allumage.



19:16 :

Apple vante les performances de ce nouveau modèle, qui est équipé de la puce Apple A... ce n'est étrangement pas précisé.





19:16 :

L'iPad mini 6 est équipé d'un port USB-C, dix fois plus rapide que le port Lightning.



19:17 :

Les modèles cellulaires sont compatibles 5G.



19:17 :

Côté caméras, l'arrière est à 12 mégapixels avec une ouverture plus grande. Il y a également un flash !



19:18 :

À l'avant, on retrouve la caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels avec la fonctionnalité Center Stage.



19:19 :

La tablette est compatible avec l'Apple Pencil 2, qui vient se fixer magnétiquement sur le côté. Les boutons de volume se retrouvent sur la tranche haute, à l'opposé du bouton d'allumage.



19:21 :

Le nouvel iPad mini sera disponible à partir de 499 dollars. Les précommandes seront lancées aujourd'hui pour une disponibilité la semaine prochaine.





19:22 :

On est de retour à Tim Cook qui ferme le chapitre de l'iPad.



19:22 :

On passe maintenant à l'Apple Watch avec Jeff Williams, en extérieur.



19:25 :

Et voici l'Apple Watch Series 7 ! Énorme surprise : l'écran est plus grand grâce à la réduction des bordures, mais le châssis conserve des bords courbés et non plats comme annoncé par de nombreuses rumeurs. L'écran est jusqu'à 70% plus lumineux en intérieur, avec le poignet baissé (mode toujours allumé).









19:26 :

L'interface a été adaptée pour les écrans plus grands. Très importante nouveauté, Apple a même intégré un petit clavier !





19:27 :

Apple vante un verre bien plus solide avec la norme IP6X pour la résistance à la poussière.





19:28 :

L'Apple Watch Series 7 peut charger 33% plus vite. La batterie reste de 18 heures.

19:29 :

Différents coloris sont proposés, en aluminium, acier et titane.







19:29 :

L'Apple Watch Series 3 est conservée au catalogue à partir de 199 dollars, l'Apple Watch SE à partir de 279 dollars. L'Apple Watch Series 7 sera vendue à partir de 399 dollars.



19:30 :

Apple a bien eu des problèmes de production pour ces nouveaux modèles : les nouvelles montres seront disponibles « plus tard cet automne » sans plus de précisions pour le moment.



Apple a bien eu des problèmes de production pour ces nouveaux modèles : les nouvelles montres seront disponibles « plus tard cet automne » sans plus de précisions pour le moment.

19:30 :

Voici un résumé des nouveautés de cette Apple Watch Series 7 :



19:32 :

On passe sur Apple Fitness+, le service de coaching sportif d'Apple qui n'est pas disponible en France.



19:33 :

Plus tard cet automne, 15 nouveaux pays seront concernés, dont la France ! La langue restera l'anglais, mais Apple rajoutera des sous-titres aux vidéos.



19:34 :

Quelques nouveaux entrainements vont arriver : ajout de la méthode Pilates et de la méditation guidée. Il y aura aussi des préparations pour l'arrivée de la saison du ski.





19:35 :

Apple Fitness+ Group Workouts va utiliser la fonctionnalité SharePlay (d'iOS 15 et tvOS 15) pour partager les entrainements avec des amis.



19:38 :

On repasse à Tim Cook, et il est maintenant question de l'iPhone.



19:40 :

Cette nouvelle génération s'appelle bien iPhone 13 !



19:41 :

On reprend le design de l'iPhone 12, mais avec quelques modifications : les caméras sont repositionnées en diagonale, et la taille de l'encoche est réduite de 20%.





19:42 :

L'écran est jusqu'à 28% plus lumineux en extérieur.



19:44 :

La puce Apple A15 Bionic intègre 6 coeurs : deux pour les performances, quatre pour les économies d'énergie. Le GPU intègre quatre coeurs, le Neural Engine monte à seize.





19:45 :

Apple compare sa puissance à la concurrence et pas à ses propres puces d'anciennes générations... C'est donc assez flou.



19:47 :

De nouvelles caméras sont intégrées à l'iPhone 13 et 13 mini. Capteur plus gros, plus de lumière... La technologie de stabilisation Sensor-Shift est présente sur tous les modèles ! Apple a également complètement revu l'ultra grand-angle.







19:49 :

Le mode cinématique permet de mieux gérer les changements de focus pour des effets plus naturels, comme au cinéma.







19:50 :

Le mode cinématique suit le regard et le positionnement des personnages pour s'adapter automatiquement. Il est également possible de cliquer sur les visages pour diriger ce mode manuellement.



19:51 :

Voici les différentes évolutions des appareils photos :



19:52 :

L'iPhone 13 améliore sa 5G avec la prise en charge de plus de bandes pour de meilleures performances.



19:53 :

Côté autonomie, Apple annonce une amélioration de 1,5 heures sur l'iPhone 13 mini, et de 2,5 heures sur l'iPhone 13.





19:55 :

De nouvelles coques et un nouveau porte-feuille MagSafe prenant Find My en charge sont présentées.





19:55 :

Voici les principales nouveautés de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini :



19:56 :

Les tarifs sont inchangés, mais avec un minimum de 128 Go : le stockage double !





19:59 :

Tim Cook reprend la parole pour passer aux modèles Pro.





20:00 :

Le châssis reste en acier avec quatre couleurs, dont un nouveau bleu.



20:01 :

L'intérieur de l'iPhone a été entièrement repensé pour s'adapter à certaines nouveautés, dont les caméras et une batterie plus grosse.



20:02 :

L'iPhone 13 Pro est équipé de la puce Apple A15, mais avec un GPU à cinq coeurs.



20:02 :

Côté écran, on grimpe à une luminosité maximale de 1 000 nits.



20:03 :

La fonctionnalité ProMotion est bien au rendez-vous ! L'iPhone 13 Pro est équipé d'un écran capable de monter à 120 Hz pour des animations plus fluides. Il est également capable de descendre à seulement 10 Hz lors d'un affichage fixe pour préserver sa batterie.







20:06 :

Apple promet de grandes avancées pour les appareils photos. Il y a un téléobjectif 3x, un grand-angle et un ultra grand-angle. Les capteurs sont plus larges et Apple promet des résultats plus détaillés et lumineux, notamment en faible luminosité.







20:07 :

Le nouvel ultra grand-angle est capable de prendre des photos en mode macro pour photographier des éléments de très près. Toutes les caméras prennent en charge le mode nuit.





20:09 :

De nouveaux styles permettent de retoucher les photos avant ou après la prise de vue. Les styles peuvent s'appliquer automatiquement à tel ou tel type de photos : l'iPhone reconnaît et se souvient des différentes situations.



20:10 :

Le mode cinématique permet d'appliquer un faux effet de bokeh pour modifier le focus en post-production.



20:13 :

Le format ProRes est également au programme pour les professionnels de la vidéo.



20:14 :

Côté autonomie, l'iPhone 13 Pro permet 1,5 heures supplémentaires, et l'iPhone 13 Pro Max promet 2,5 heures supplémentaires.





20:15 :

Voici les principales nouveautés de l'iPhone 13 Pro :



20:15 :

Les tarifs débutent toujours à 999 dollars. Une nouvelle option permet de monter à 1 To de stockage.





20:16 :

Les précommandes seront lancées ce vendredi pour une disponibilité le 24 septembre.





20:16 :

Voici la nouvelle gamme d'iPhone pour cette année. L'iPhone 11 est conservé au catalogue à prix réduit, mais l'iPhone XR fait ses bagages. L'iPhone 12 voit également son tarif baisser, à 100 dollars de moins que l'iPhone 13.



20:17 :

Tim Cook récapitule les annonces du jour...



20:18 :

Et nous n'aurons pas droit aux AirPods 3 ce soir : c'est terminé !



Et nous n'aurons pas droit aux AirPods 3 ce soir : c'est terminé !