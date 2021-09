Apple dévoile l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro !

L'iPhone 13 mini et l'iPhone 13

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max

La gamme et la disponibilité

Le design de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13 ressemble beaucoup à celui de leurs prédécesseurs, mais il y a deux éléments qui permettent de les distinguer immédiatement. À l'arrière, les deux caméras sont désormais positionnées en diagonale. À l'avant, l'encoche voit sa taille réduite de 20% grâce au nouveau positionnement du haut-parleur au-dessus des capteurs de Face ID, contre le châssis.Côté fiche technique, les évolutions autres que les appareils photos sont relativement modestes cette année. Il y a par exemple la puce Apple A15, qui permet de nouveaux sommets de puissance et des économies d'énergie supplémentaire (+1,5h pour l'iPhone 13 mini, +2,5h pour l'iPhone 13). Il y a aussi l'écran, qui monte désormais à 800 nits (luminosité maximale standard) au lieu de 600 nits sur les précédents modèles. Un modem 5G de nouvelle génération permet la prise en charge de plus de bandes pour des débits améliorés, ainsi que la double e-SIM.Les autres nouveautés concernent principalement les appareils photo, avec des capteurs revus pour capter plus de luminosité et offrir plus de détails dans les situations de faible luminosité. Le nouveau grand-angle offre jusqu'à 47% de lumière en plus, et dispose de la stabilisation optique de Sensor-Shift qui était jusqu'ici réservé à l'iPhone 12 Pro Max. L'ultra grand-angle subit une refonte qu'il conviendra de tester.Le Smart HDR 4 fait son apparition pour mieux détecter les personnages présents sur une photo et améliorer son rendu en fonction, et un mode Cinématique est inauguré pour changer automatiquement (ou manuellement) la profondeur de champ et la mise au point avec des transitions en douceur en fonction des sujets présents à l'écran. Apple donne même la possibilité de modifier la mise au point ou régler le flou en post-production ! Enfin, les Styles photographiques permettent de modifier le rendu des photos intelligemment, en fonction de leur contenu.Les tarifs sont inchangés : l'iPhone 13 mini débute toujours à 809 € et l'iPhone 13 à 909 €, comme l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 il y a un an. Apple a en revanche doublé le stockage : l'entrée de gamme intègre désormais 128 Go au lieu de 64 Go ! Les modèles de 256 Go voient leur prix baisser de 50 € par rapport à la génération précédente : l'iPhone 13 mini est à 929 € et l'iPhone 13 à 1 029 €. Enfin, des modèles de 512 Go font leur apparition à 1 159 € pour l'iPhone 13 mini et 1 259 € pour l'iPhone 13. Côté couleurs, le vert a disparu et un nouveau rose a fait son apparition. Chapeau au service marketing d'Apple qui a réussi à changer les noms des modèles blanc et noir, désormais appelés « Lumière stellaire » et « Minuit » (oui, oui).En haut de gamme, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max reprennent les principales nouveautés des modèles classiques, comme l'encoche de taille réduite, la 5G améliorée et la puce Apple A15, avec une subtilité pour le processeur dont le GPU est équipé de cinq coeurs au lieu de quatre sur les modèles classiques. Apple a également logé des batteries plus capacitaires (+1,5h pour l'iPhone 13 Pro, +2,5h pour l'iPhone 13 Pro Max).L'écran des modèles Pro se distingue. Sa luminosité maximale monte désormais à 1 000 nits, contre 800 nits sur la gamme précédente. Mais surtout, il intègre la très attendue technologie ProMotion. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont donc équipés d'un écran capable d'un taux de rafraichissement de 120 Hz, pour des animations bien plus fluides. Lors d'un affichage fixe, la dalle descend à 10 Hz pour économiser de l'énergie.Les principales autres évolutions concernent les caméras avec des améliorations majeures par rapport à la génération précédente. Plus gros, les capteurs présentent une meilleure ouverture pour de meilleurs résultats en faible luminosité : le grand-angle passe de ƒ/1,6 à ƒ/1,5, et l'ultra grand-angle de ƒ/2,4 à ƒ/1,8, alors que le téléobjectif passe de ƒ/2,0 (Pro) ou ƒ/2,2 (Pro Max) à ƒ/2,8 mais gagne un zoom optique 3x au lieu de 2x (Pro) ou 2,5x (Pro Max) précédemment. L'ultra grand-angle propose désormais un mode macro, et tous les objectifs prennent en charge le mode nuit.Apple propose bien sûr les mêmes améliorations logicielles que l'iPhone 13 (Smart HDR 4, mode cinématique, styles photographiques), principalement rendues possibles par la puce Apple A15, et ajoute la prise en charge du format ProRes jusqu'à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage).Pour ce qui est des tarifs, les prix démarrent toujours à 1 159 € pour l'iPhone 13 Pro et à 1 259 € pour l'iPhone 13 Pro, avec 128 Go de stockage comme précédemment. Les prix pour 256 Go et 512 Go reste inchangés, et une nouvelle option pour monter à 1 To est inaugurée : comptez 1 739 € pour l'iPhone 13 Pro, et 1 839 € pour l'iPhone 13 Pro Max. Côté couleurs, le bleu pacifique cède sa place au bleu alpin, bien plus clair.L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro seront disponibles en précommande sur l'Apple Store et chez les revendeurs dès ce vendredi 17 septembre (à 14 heures précises), pour une disponibilité une semaine plus tard, le vendredi 24 septembre. Apple a profité de l'occasion pour réorganiser sa gamme : l'iPhone 12 mini est désormais proposé à partir de 689 € au lieu de 809 €, et l'iPhone 12 à partir de 809 € au lieu de 909 €. L'iPhone 11 descend à 589 € au lieu de 739 €, et reprend l'ancien positionnement tarifaire de l'iPhone XR qui prend aujourd'hui sa retraite. L'iPhone SE, lui, reste à 489 €.