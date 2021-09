Apple présente l'Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7 conserve donc son châssis aux bords arrondis, alors que de très nombreuses rumeurs anticipaient l'arrivée de bords plats comme sur l'iPhone. En revanche, les rumeurs avaient bien vu juste sur l'évolution principale de cette année : les nouvelles tailles de 41 et 45 mm (au lieu de 40 et 44 mm précédemment), et l'intégration d'écrans bien plus grands que sur l'Apple Watch Series 6. Apple a réduit de 40% les bordures autour de l'écran, et les nouvelles montres offrent ainsi près de 20% de surface d'affichage supplémentaire. C'est même 50% de plus par rapport à l'Apple Watch Series 3 et son écran rectangulaire.Il y a plusieurs autres modifications au niveau de l'écran. La dalle est 70% plus lumineuse avec le poignet baissé (mode toujours allumé) en intérieur. La résistance du verre aux chutes a été améliorée, et la montre résiste mieux à la poussière avec l'indice de protection IP6X. Le verre utilisé est 50% plus épais en son point le plus élevé, et il est désormais plat à sa base pour une meilleure résistance aux chutes. Apple a également intégré le capteur tactile au panneau OLED pour gagner en épaisseur. Côté logiciel, Apple a bien sûr adapté watchOS aux nouvelles tailles d'écran avec des interfaces plus généreuses ; il y a même un petit clavier optionnel, pour la première fois sur l'Apple Watch.L'Apple Watch Series 7 n'apporte sinon pas d'autre nouveauté technique particulière en dehors d'une recharge USB-C jusqu'à 33% plus rapide que l'Apple Watch Series 6 (et un mode rapide pour 8h de suivi du sommeil avec seulement 8 minutes de charge). La nouvelle dalle est une importante avancée, mais d'autres aspects comme le sport et la santé sont laissés de côté cette année.Côté tarifs, Apple a annoncé un tarif de départ à 399 dollars, identique à celui de l'Apple Watch Series 6 qui prend sa retraite aujourd'hui. Il y aura comme d'habitude des modèles en aluminium, en acier et en titane, avec une large sélection de bracelets. Les nouveaux modèles ont pris un peu de retard : ils seront lancés sur l'Apple Store , sans plus de précisions pour le moment. L'Apple Watch SE est toujours proposée à partir de 299 €, et l'Apple Watch Series 3 est toujours là à 219 €, sans baisse de prix pour ces deux gammes alternatives.