Apple lance enfin son iPad mini 6 !

C'est un peu comme un iPad Air 4, mais en plus petit : l'iPad mini 6 abandonne l'écran rectangulaire de son prédécesseur et bascule sur un modèle bord-à-bord aux coins arrondis, comme les grands modèles d'iPad haut de gamme. L'engin embarque une dalle de 8,3", au lieu de 7,9" pour le précédent modèle, avec une largeur strictement identique (134,8 mm) et une hauteur légèrement réduite (195,4 mm au lieu de 203,2 mm).Qui dit écran bord-à-bord ne signifie pas forcément Face ID : l'iPad mini perd peut-être son bouton d'accueil mais la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID est toujours présente directement sur le bouton d'allumage de la tablette et il n'y a pas de reconnaissance faciale sur ce modèle.Tout comme l'iPad Air 4, l'iPad mini 6 est compatible avec l'Apple Pencil 2 qui vient s'aimanter sur la tranche droite de la tablette (à ce sujet, les boutons de volume ont été relocalisés sur le haut de l'iPad mini, à l'opposé du bouton d'allumage). La transition du connecteur Lightning au connecteur USB-C est également au programme et Apple promet des transferts dix fois plus rapides. Les modèles cellulaires sont compatibles avec le réseau 5G et l'iPad mini intègre la même puce Apple A15 de l'iPhone 13, encore plus performante que la puce Apple A14 de l'iPad Air 4.Les autres améliorations concernent les appareils photos. À l'arrière, l'iPad mini 6 passe à un grand‑angle de 12 mégapixels (au lieu de 8 mégapixels précédemment) qui ouvre à ƒ/1,8 (au lieu de ƒ/2,4 précédemment), et il y a même un flash alors que l'iPad Air 4 en est dépourvu. Il est bien sûr possible d'enregistrer des vidéos en 4K (au lieu de 1080p précédemment). À l'avant, une nouvelle caméra ultra grand‑angle de 12 méxapixels (au lieu d'un grand-angle de 7 mégapixels précédemment) fait son apparition avec la prise en charge du zoom arrière 2x et surtout de la fonctionnalité Cadre centré, qui permet de suivre le ou les sujets au fil de leurs déplacements ( en savoir plus ) et qui était jusqu'ici réservée à l'iPad Pro.L'iPad mini 6 est toujours proposé en deux capacités de 64 Go et 256 Go. Les tarifs augmentent nettement : à 559 € (64 Go) ou 729 € (256 Go), c'est une hausse de 100 € pour les modèles Wi-Fi alors que les modèles 5G représentent désormais un supplément de 170 €, au lieu de 140 € pour l'option 4G précédemment. Ces nouveaux modèles sont déclinés en quatre coloris : gris sidéral, rose, mauve et "lumière stellaire". Ils sont disponibles en précommande dès ce soir sur l'Apple Store , et les premières livraisons sont attendues pour le vendredi 24 septembre.