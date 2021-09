iPad 9 : Apple améliore sa tablette d'entrée de gamme

Ce nouveau modèle reprend tel quel le design de l'iPad 8 : le châssis est identique et Apple s'est contentée de modifier quelques composants. Apple a logiquement changé de processeur, abandonnant la puce Apple A12 et passant à une puce Apple A13 légèrement plus récente qui offrira un peu plus de puissance et de pérennité. Il y a également une petite nouveauté au niveau de l'écran avec la prise en charge de la technologie True Tone, qui permet à la dalle d'ajuster automatiquement sa colorimétrie pour s'adapter à la luminosité ambiante. Enfin, Apple a considérablement amélioré la caméra frontale, qui passe de 1,2 à 12 mégapixels avec la prise en charge de la fonctionnalité Cadre centré qui était jusqu'ici réservée à l'iPad Pro et qui permet de suivre le ou les sujets au fil de leurs déplacements.Autre nouveauté très importante, Apple a doublé le stockage embarqué au sein de sa tablette : il y a désormais 64 Go au lieu de 32 Go sur le modèle d'entrée de gamme, toujours au tarif de 389 €, et 256 Go au lieu de 128 Go en haut de gamme, cette fois avec une augmentation à 559 € au lieu de 489 € précédemment. Le supplément pour la prise en charge de la 4G reste de 140 €. Ces nouveaux modèles sont disponibles à précommande dès ce soir sur l'Apple Store , et les premières livraisons auront lieu le vendredi 24 septembre.