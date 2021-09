Sortie le 20 septembre pour iOS 15, tvOS 15 et watchOS 8

Apple a profité de sa conférence de rentrée qui se tenait ce soir pour annoncer la date de sortie pour iOS 15 et sa déclinaison pour tablettes iPadOS 15, tvOS 15 ainsi que watchOS 8 : ce sera pour le lundi 20 septembre, sans doute vers 19h si Apple conserve ses habitudes. Des versionsde ces systèmes ont été distribuées aux développeurs ce soir.Il n'y a pas encore de date pour macOS 12 Monterey , qui devra sans doute attendre un peu comme l'année dernière. Il n'y a en tout cas pas d'urgence comme pour iOS 15 qui équipera directement l'iPhone 13 dont la sortie est prévue le 24 septembre. Vous pouvez retrouver les différentes nouveautés d'iOS 15 et iPadOS 15 sur cette page , celles de tvOS 15 sur celle-ci et celles de watchOS 8 sur celle-ci