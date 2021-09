Apple Fitness+ lancé en France cet automne

Les cours de sport d'Apple Fitness+, lancés en décembre dernier dans certains pays anglophones, vont débarquer dans quinze nouveaux pays cet automne. Dans la liste, il y a deux pays francophones : la France et la Suisse, en plus de l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Autriche, le Brésil, la Colombie, les Émirats arabes unis, l'Espagne, l'Indonésie, l'Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal et la Russie. Les sessions resteront en anglais, pour le moment tout du moins, mais Apple va s'ouvrir à un plus large public grâce à des sous-titres qui seront disponibles en français, allemand, espagnol, italien et portugais du Brésil.Apple a profité de la conférence d'hier soir pour annoncer quelques petites nouveautés pour Apple Fitness+ : la méthode Pilates, la méditation guidée, et des nouveaux programmes pour se préparer à la saison de ski. Apple a également annoncé la prise en charge de SharePlay pour l'entraîner à distance avec des amis. En France, Apple Fitness+ coûtera 9,99 € par mois avec un mois d'essai gratuit, et il y aura trois mois offerts pour l'achat d'une Apple Watch. On ne sait pas pour le moment si Apple adaptera son offre Apple One pour y intégrer Apple Fitness+ en France.