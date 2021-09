Apple Watch : un nouveau chargeur USB-C 33% plus rapide

Pour accompagner l'Apple Watch Series 7 officiellement présentée par Apple hier soir, un nouveau chargeur magnétique a fait son apparition sur l'Apple Store pour prendre en charge la fonctionnalité de charge rapide de la nouvelle montre connectée d'Apple. Toujours à 35 € , ce nouveau chargeur est parfaitement compatible avec les anciens modèles d'Apple Watch mais à la vitesse de charge normale : seule l'Apple Watch Series 7 bénéficiera de la charge rapide, qui est jusqu'à 33% plus efficace avec 80% de charge en à peu près 45 minutes. Avec seulement 8 minutes de charge, la montre peut également offrir 8h de suivi du sommeil.Ce nouveau câble de charge rapide magnétique vers USB‑C pour Apple Watch sera fourni par défaut avec l'Apple Watch Series 7, dont la sortie est attendue dans le courant de l'automne. Si la montre n'est pas encore disponible, le chargeur est en tout cas déjà en vente chez Apple avec des livraisons sous deux jours et peut servir à remplacer un ancien modèle USB-A. Attention, Apple précise qu'il faut un adaptateur secteur USB‑C 20 W pour la recharge rapide, et cet accessoire n'est pas fourni avec les montres : comptez 25 €