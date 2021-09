iPhone 13 : de nouvelles coques et des porte-cartes

Pour accompagner ses différents modèles d'iPhone 13 dévoilés hier soir , Apple a naturellement commercialisé de nouveaux accessoires. On retrouve notamment toute une série de coques, avec une subtilité cette année : les modèles destinés à l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, tous les deux d'une diagonale de 6,1", ne sont plus les mêmes. Apple ayant considérablement agrandi la taille des capteurs des modèles Pro, ce sont donc deux modèles de coques distincts qui sont désormais proposés.Côté tarifs, comptez 55 € pour les modèles en silicone ( 13 mini 13 Pro Max ), 55 € pour les modèles transparents ( 13 mini 13 Pro Max ) et 65 € pour les modèles en cuir ( 13 mini 13 Pro Max ). Les modèles en silicone sont déclinés en huit coloris : orangé, trèfle, rose craie, bleu abysse, pomelo rose, minuit, bleu clair et rouge. Il y a cinq déclinaisons pour les modèles en cuir : ocre, cerise noire, vert séquoia, minuit et glycine.

Coques pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro

Apple a également dévoilé de nouveaux modèles de porte-cartes en cuir, qui prennent désormais en charge la fonctionnalité Localiser : en cas de perte, il est possible de recevoir une notification informant de sa dernière position connue. Le tarif est toujours de 65 € et il y a cinq coloris : ocre, cerise noire, vert séquoia, minuit et glycine, comme pour les coques en cuir.Au rayon des accessoires toujours compatibles avec les différents modèles d'iPhone, on retrouve bien sûr la batterie MagSafe à 109 € . Pour une recharge rapide, Apple conseille également son chargeur USB-C 20 W à 25 € . Le chargeur MagSafe est également disponible à 45 € . Tout ce petit monde est disponible à la commande immédiatement, sans attendre la sortie de l'iPhone 13 le 24 septembre.