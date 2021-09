Apple Watch Series 7 : des bracelets encore compatibles

Avec l'Apple Watch Series 7 officiellement présentée hier soir , Apple a augmenté la taille des boîtiers de sa montre connectée : ils ont désormais de 41 et 45 mm au lieu de 40 et 44 mm précédemment. Apple a profité de l'occasion pour commercialiser toute une flopée de nouveaux bracelets, avec un message rassurant : non, il n'y a pas eu de modification particulière par rapport aux anciens modèles. Il sera ainsi possible d'utiliser ses vieux bracelets sur l'Apple Watch Series 7, ou d'utiliser un des nouveaux bracelets sur une ancienne montre. Apple affirme que les bracelets de 41 mm sont compatibles avec les boîtiers de 38 et 40 mm, et les bracelets de 45 mm avec les boîtiers de 42 et 44 mm.Concernant les nouveaux bracelets, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a sept nouveaux coloris de bracelet Boucle unique, à 49 € : lavande anglaise, orangé, cerise noire, trèfle, rose craie, bleu abysse et lumière stellaire. Il y a également quatre nouveaux coloris de bracelet Boucle unique tressée, à 99 € : lavande anglaise, jaune indien, cerise noire et bleu abysse.Côté bracelet Sport, il y a sept nouveautés à 49 € : lavande anglaise, orangé, cerise noire, trèfle, bleu abysse, minuit et lumière stellaire. Il y a aussi trois nouveautés sur les bracelets Sport Nike à 49 € : tison magique/cramoisi absolu, gris olive/kaki cargo, et bleu marine nuit/bleu marine mystique. Les bracelets Boucle Sport ne sont pas en reste avec cinq nouveautés à 49 € : jaune indien/blanc, pomelo rose/sahara, cerise noire/vert forêt, bleu abysse/vert sauvage et tornade/gris. Les bracelets Boucle Sport Nike reçoivent également trois nouveaux coloris à 49 € : kaki cargo, noir et blanc polaire.Si vous souhaitez monter en gamme, il y a également quatre nouveautés du côté du bracelet à maillons en cuir à 99 € : ocre, cerise noire, vert séquoia et minuit. Il y a enfin trois nouveaux coloris pour le bracelet Boucle moderne à 149 € : minuit, glycine et blanc craie. Les bracelets Boucle cuir, eux, ont tiré leur révérence.Ces nouveaux modèles sont également accompagnés d'anciens coloris conservés au catalogue. Les commandes peuvent être passées tout de suite, sans attendre la sortie de l'Apple Watch Series 7 dont la date de commercialisation n'est pas encore connue.