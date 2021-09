iPhone 13 : une encoche moins large, mais plus haute

Avec l'iPhone 13, qui a été officiellement présenté hier soir , Apple a fait évoluer sa fameuse encoche dont l'apparence était restée identique depuis l'iPhone X depuis 2017. Les composants de la caméra TrueDepth sont toujours les mêmes mais l'ensemble a été réorganisé : grâce au déménagement du haut-parleur au-dessus des capteurs, directement contre le châssis, Apple a pu considérablement réduire la largeur de l'encoche. Sa taille est ainsi 20% inférieure à celle des modèles précédents.À y regarder de plus près, Apple a effectivement nettement réduit la taille de l'encoche... mais a en contrepartie très légèrement augmenté sa hauteur. Ce n'est pas évident à repérer à l'oeil nu, mais une superposition de l'iPhone 12 et de l'iPhone 13 nous permet d'en avoir le coeur net : l'encoche de l'iPhone 13 a bel et bien gagné en épaisseur. Un peu de hauteur contre beaucoup de largeur... Le compromis, purement visuel, reste intéressant.Le déplacement du haut-parleur pourrait d'être qu'une étape pour Apple : des rumeurs envisagent le passage à un simple poinçon pour la webcam dès l'année prochaine avec l'iPhone 14 , alors que les capteurs de Face ID se retrouveraient directement sous la dalle. Avec autant d'avance, les bruits de couloir restent toutefois à prendre avec prudence.