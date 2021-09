Un processeur inchangé sur l'Apple Watch Series 7

Lors de la présentation de l'Apple Watch Series 7 hier soir, Apple n'a absolument pas abordé le sujet du processeur. C'est pourtant un sujet d'amélioration chaque année, mais il semblerait qu'Apple ait fait l'impasse avec cette nouvelle génération de montres. En fouillant dans les entrailles de la versionde watchOS 8 sortie hier , le développeur Steve Troughton-Smith a découvert que l'Apple Watch Series 7 était équipée du même processeur t8301, nom de code désignant la puce Apple S6, que la génération précédente. Apple n'a d'ailleurs pas pris la peine de changer de génération dans l'identifiant de modèle : les nouvelles références sont numérotées Watch6,6, Watch6,7, Watch6,8 et Watch6,9.Il y a d'importantes évolutions du côté de l'écran cette année, mais l'Apple Watch Series 7 reste donc techniquement très proche, voire pratiquement identique à l'Apple Watch Series 6 sur les autres aspects. Il y a vraisemblablement eu un problème dans la mise au point des nouvelles montres : Apple n'a même pas annoncé de date de lancement pour l'Apple Watch Series 7, signe que la production a été fortement retardée. Alors que les rumeurs se sont inhabituellement plantées dans les grandes largeurs en annonçant un changement de design (et une puce Apple S7 ) pour ces nouveaux modèles, l'hypothèse du gros pépin et du plan B de dernière minute n'est peut-être pas si saugrenue...