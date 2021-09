Les AirPods 3 toujours en route pour cet automne ?

S'il y a bien une nouveauté dont on imaginait pas l'absence lors de la conférence de rentrée d'Apple hier soir, c'était bien les AirPods 3. Après des mois de rumeurs insistantes , la rampe de lancement était parfaite pour accompagner l'iPhone 13 et déclencher des ventes additionnelles lors de la commercialisation des nouveaux smartphones d'Apple la semaine prochaine. Selon un rapport de DigiTimes, cité par MacRumors , ce ne serait que partie remise : les nouveaux petits écouteurs sans fil d'Apple seraient bien en production et leur sortie serait donc toujours dans les tuyaux pour cet automne.

(lire : Le design des AirPods 3 en fuite ?)

Un second Apple Event devrait être organisé en octobre pour la présentation de nouveaux Macs. Apple pourrait-elle profiter de l'occasion pour lever le voile sur les AirPods 3 ? Une autre possibilité, peut-être plus probable, serait qu'Apple annonce les AirPods 3 dans les prochaines semaines par simple voie de communiqué de presse, comme cela a déjà été le cas pour de précédents modèles. Il ne devrait après tout y avoir aucune nouveauté technique particulière nécessitant une présentation sur scène.Rappelons que les AirPods 3 devraient largement s'inspirer du design des AirPods Pro, avec une tige réduite par rapport aux modèles actuels. Les nouveaux modèles seraient toujours dépourvus d'embouts en caoutchouc et il n'y aurait pas non plus de technologie de réduction du bruit. Vendus avec un boîtier de recharge sans fil par défaut , ces nouveaux modèles pourraient être un peu plus chers et Apple pourrait choisir de conserver les AirPods 2 au catalogue en entrée de gamme. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez retrouver d'importantes remises sur les modèles actuels sur notre comparateur de prix