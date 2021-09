iPhone 13 : Apple améliore la couverture d'AppleCare+

Dans la foulée de la présentation de l'iPhone 13 hier soir, Apple a mis en ligne les tarifs des réparations en cas de dommage accidentel. Il y a eu relativement peu d'évolutions techniques et tarifaires cette année. Sans surprise, les tarifs des réparations sont donc identiques à ceux de l'iPhone 12. Pour une réparation d'écran, cela va de 251,10 € pour l'iPhone 13 mini à 361,10 € pour l'iPhone 13 Pro Max, avec un tarif identique de 311,10 € pour les deux modèles de 6,1" malgré d'importantes différences techniques au niveau de l'écran. Pour tout autre dommage, comptez 431 € pour un iPhone 13 mini, 477 € pour un iPhone 13, 591 € pour un iPhone 13 Pro et 641 € pour un iPhone 13 Pro Max.La bonne surprise nous vient du contrat d'assurance AppleCare+, qui permet de couvrir jusqu’à deux incidents relevant de dommages accidentels par période de 12 mois pendant deux ans. En cas d'incident, la franchise pour l'écran est de 29 € alors que tout autre dommage est facturé 99 €... sauf pour le bris de verre sur la façade arrière, qui est désormais inclus dans la franchise à 29 €. Ce changement s'applique aussi aux contrats AppleCare+ destinés à l'iPhone 12.Pour ce qui est des contrats AppleCare+ pour cette nouvelle génération d'iPhone, les tarifs sont inchangés : comptez 169 € pour l'iPhone 13 mini et pour l'iPhone 13 , ou 229 € pour l'iPhone 13 Pro ou pour l'iPhone 13 Pro Max . AppleCare+ doit être souscrit dans les 60 jours suivant l'achat de l'iPhone.