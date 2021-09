Combien de RAM pour la puce Apple A15 ?

Apple ne s'est pas montrée très ouverte au sujet de la puce Apple A15 lors de la présentation de l'iPhone 13 et de l'iPad mini 6 hier soir. Si Apple a enchaîné les superlatifs, les progrès annoncés en terme de puissance brute ne se comparent pas à la puce Apple A14 mais, sans plus de précisions. On comprend ainsi que le bond en avant devrait être relativement limité cette année du côté des performances, mais il faudra attendre les premiers tests pour savoir précisément où cette nouvelle puce se situe.Côté mémoire vive, Apple n'a pas donné le moindre détail mais c'est une donnée qui a pu être retrouvée par nos confrères de MacRumors dans la dernière version bêta de Xcode 13. Du côté de l'iPhone 13, pas de changement : il y a toujours 4 Go de RAM sur les modèles classiques et 6 Go sur les modèles Pro, comme l'année dernière avec l'iPhone 12. Pour l'iPad mini 6, Apple avait donc deux choix possibles et c'est le modèle avec 4 Go de RAM qui a été retenu : c'est 1 Go de plus que sur l'iPad mini 5, et c'est au même niveau que l'iPad Air 4.Rappelons que c'est l'iPad Pro, avec la puce Apple M1, qui est le mieux doté en la matière avec 8 Go de RAM sur les modèles avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage et même 16 Go de RAM sur les modèles avec 1 To ou 2 To. Pour ce qui est de l'iPad 9, également présenté hier soir avec la puce Apple A13, MacRumors a pu déterminer que ce sont 3 Go de RAM qui sont embarqués, tout comme le précédent modèle.