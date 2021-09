iPhone 13 Pro : le format ProRes sera en retard

C'est une importante nouveauté de l'iPhone 13 Pro pour les réalisateurs : le nouveau smartphone haut de gamme d'Apple, présenté ce mardi , permet de tourner et monter au format ProRes . La prise en charge de ce codec offrant une excellente qualité d'image ne sera cependant pas disponible dès la sortie de l'iPhone 13 Pro la semaine prochaine : Apple a indiqué sur son site web que la fonctionnalité sera lancée plus tard cette année, sans doute avec une mise à jour intermédiaire d'iOS 15 dans le courant de l'automne.Déjà l'année dernière, la prise en charge de ProRAW sur l'iPhone 12 Pro avait attendu la sortie d'iOS 14.3 en décembre. Ces retards logiciels sont assez classiques, et plusieurs fonctionnalités d'iOS 15 sortiront d'ailleurs en retard : c'est notamment le cas de SharePlay , une des nouveautés les plus importantes de cette année.