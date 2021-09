Puce Apple A15 : de bons premiers benchmarks

Lors de la présentation de l'iPhone 13 ce mardi, Apple n'a pas annoncé de chiffres bien précis sur les progrès apportés par la puce Apple A15 en terme de puissance. Apple a par exemple clamé que son nouveau processeur était 50% plus puissant que la concurrence et que son GPU la dépassait de 30%, mais Apple s'est gardée de comparer la puce Apple A15 à la puce Apple A14 qui lui précède.Alors que les premiers exemplaires de démonstration sont sans doute déjà en train d'arriver chez les journalistes en vue de la publication de tests en amont de la commercialisation la semaine prochaine, les tests de performances commencent à apparaître. Sur GeekBench, les premiers tests de puissance brute nous montrent des scores aux alentours de 1 730 en monocoeur et de 4 620 en multicoeur. Avec la même test, la puce Apple A14 atteint des scores moyens de 1 575 en monocoeur et de 3 858 en multicoeur. On a donc une hausse d'environ 10% en monocoeur et 20% en multicoeur.Côté graphismes, il y a encore peu de chiffres mais ils sont encourageants. Rappelons qu'il y a une différence au niveau du GPU sur la puce Apple A15 : elle embarque quatre coeurs sur l'iPhone 13, et cinq sur l'iPhone 13 Pro qui est donc plus performant dans ce domaine. Sur le test Metal, l'iPhone 13 obtient un score de 10 608 et l'iPhone 13 Pro un score de 14 216 , contre 9 126 pour l'iPhone 12. C'est donc respectivement 16% de mieux pour l'iPhone 13, et 56% de mieux pour l'iPhone 13 Pro.Il y a encore peu de résultats et ces chiffres sont donc à prendre avec prudence. Ils nous donnent tout de même une bonne petite idée de ce que la puce Apple A15 a à offrir : une hausse de puissance brute modeste mais pas non plus négligeable, et une belle hausse des performances graphiques à condition d'opter pour un iPhone 13 Pro.