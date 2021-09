Il y aura bientôt 37 nouveaux emojis

La version 14 du standard Unicode vient d'être publiée et le consortium a retenu tous les emojis qui avaient été soumis à validation en juillet dernier. Il y en aura donc 37, avec 75 variations de couleur de peau pour un total de 112 nouveaux visuels. Nouveaux visages, nouveaux gestes de main, nouveaux éléments de la vie quotidienne... Le site Emojipedia a publié la liste des visuels en essayant de s'inspirer du style d'Apple :Il est maintenant à charge des fabricants d'adapter ces nouveaux visuels à leur style et de les inclure dans leurs systèmes d'exploitation. Pour Apple, cela pourrait se faire dès la fin de l'année ou plus raisonnablement en début d'année prochaine avec une mise à jour intermédiaire d'iOS, watchOS et macOS.