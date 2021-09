Un écran OLED 90 Hz sur un futur MacBook Pro ?

Samsung Display vient d'annoncer la mise en production d'écrans OLED de 14" et 16" disposant d'un taux de rafraichissement de 90 Hz. Les premiers ordinateurs à en être équipés seront les Zenbook et Vivobook Pro d'Asus, et Samsung Display annonce fournir également Lenovo, Dell, HP et Samsung Electronics. Entre les vrais noirs rendus possibles par la technologie OLED et l'augmentation de la fréquence qui permet des animations plus fluides, ces dalles promettent une belle avancée pour les ordinateurs qui les adopteront.Le mois dernier, le site The Elec affirmait que Samsung comptait fournir un écran OLED à Apple pour un de ses ordinateurs portables. Cette transition était aussi évoquée par DigiTimes pour le MacBook Pro 16" au printemps dernier. Ces rumeurs ne font cependant pas consensus, loin de là : le MacBook Pro s'apprêterait plutôt à basculer sur la technologie Mini-LED, et cela dès la fin de cette année En attendant d'y voir plus clair sur le sujet, une chose paraît en tout cas de plus en plus évidente : avec un peu de retard sur les smartphones, les technologies utilisées sur les écrans d'ordinateurs portables vont considérablement évoluer dans les prochaines années. Après la transition des écrans Retina, de nouvelles avancées se démocratisent : quelles que soient les technologies choisies, les vrais noirs et l'augmentation du taux de rafraichissement seront les deux prochains chevaux de bataille des fabricants.