Plus de modèle 256 Go pour l'iPhone SE et l'iPhone 11

Suite à la présentation de l'iPhone 13 , Apple a réorganisé sa gamme avec une baisse de prix de l'iPhone 11 et de l'iPhone 12, tandis que l'iPhone XR est sorti du catalogue. Apple a pris une autre mesure plus discrète pour limiter le nombre de références : il n'y a plus de modèles avec 256 Go de capacité pour l'iPhone SE et l'iPhone 11, qui plafonnent désormais à 128 Go.Les modèles de 256 Go sont encore proposés chez les revendeurs , mais uniquement dans la limite des stocks disponibles : une fois ces stocks épuisés, les utilisateurs ayant d'importants besoins de stockage devront se rabattre sur un iPhone 12 mini au minimum : le ticket d'entrée pour cette capacité passe ainsi à 859 € au lieu de 659 € pour l'iPhone SE jusqu'ici.Concernant l'iPhone SE, les rumeurs anticipent une petite mise à jour pour le printemps prochain avec l'adoption de la 5G et l'intégration d'un processeur plus récent. Il ne devrait pas y avoir de changement de design pour ce modèle dont l'objectif est d'assurer l'entrée de gamme avec un prix plancher. Le retour de la capacité de 256 Go à cette occasion paraît peu probable à ce stade.