Une puce Apple A15 bridée sur l'iPad mini 6 ?

L'iPad mini 6 intègre une puce Apple A15, comme l'iPhone 13, mais il semble qu'Apple ait bridé les performances du processeur destiné à sa nouvelle petite tablette. Des premiers tests ont commencé à apparaître sur GeekBench et ils montrent que la puce de l'iPad mini est cadencée à 2,9 GHz, soit 300 MHz de moins que l'iPhone 13 qui monte à 3,2 GHz. Cela s'en ressent sur les résultats avec des scores moyens de 1 592 en monocoeur et 4 494 en multicoeur, contre 1 730 en monocoeur et 4 620 pour la puce Apple A15 de l'iPhone 13, soit un recul de 3% à 8% des performances brutes selon les situations.Le site MacRumors a pu confirmer avec John Poole, fondateur de GeekBench, que les tests de l'iPad mini 6 semblent bien authentiques. Apple a sans doute déjà envoyé des exemplaires de démonstration à certains journalistes, ce qui explique l'apparition prématurée de ces résultats. Nous n'avons pour le moment pas d'explication technique à ce bridage des fréquences. Quoi qu'il en soit, l'évolution par rapport à la puce Apple A12 de l'iPad mini 5, qui obtenait des scores en 1 112 en monocoeur et de 2 680 en multicoeur, reste majeure avec des progrès de 43% en monocoeur et de 68% en multicoeur. Lors de la présentation de l'iPad mini 6, Apple avait promis une amélioration de 40% des performances brutes d'une génération à l'autre : le contrat est donc bien rempli.