Apple Store fermé, les précommandes de l'iPhone 13 lancées à 14h

C'est à 14 heures ce vendredi qu'Apple lancera les précommandes de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro, trois jours après leur présentation . Pour préparer ce lancement, l'Apple Store en ligne vient de fermer ses portes et Apple donne rendez-vous pour le début d'après-midi. Les revendeurs officiels se lanceront au même moment, parfois avec de petites remises chez les opérateurs téléphoniques.Les premières livraisons sont attendues dans une semaine, le vendredi 24 septembre. Comme chaque année, les stocks seront limités et il vaut mieux commander rapidement si vous comptez faire partie des premières salves de livraisons. Les délais des modèles les plus populaires ont en effet tendance à augmenter rapidement chaque année dans les heures (voire les minutes) qui suivent le lancement des précommandes.